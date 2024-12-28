Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
H.S. (27) idaresindeki 05 DV 238 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü yakınlarında H.G. (61) yönetimindeki 60 RG 224 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Kazada sürücülerden H.S. ile aynı araçta bulunan Ş.Ö. (37) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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