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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:06
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        H.S. (27) idaresindeki 05 DV 238 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü yakınlarında H.G. (61) yönetimindeki 60 RG 224 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

        Kazada sürücülerden H.S. ile aynı araçta bulunan Ş.Ö. (37) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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