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        Tokat'ta 29,5 litre sahte içki ele geçirildi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:16
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        Tokat'ta 29,5 litre sahte içki ele geçirildi
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde 29,5 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye-Akkuş çevre yolunda durdurdukları araçta 7 litre sahte içki buldu.

        Polis ekipleri, F.Ç'nin (56) Niksar'daki ikametinde yaptıkları aramada ise 22,5 litre sahte içki ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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