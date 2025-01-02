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        Tokat'ta üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tokat İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen süt soğutma tankı ve süt analiz cihazı dağıtım törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:29 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:41
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        Tokat'ta üreticilere süt soğutma tankı dağıtıldı
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tokat İli Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi Projesi kapsamında düzenlenen süt soğutma tankı ve süt analiz cihazı dağıtım törenine katıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda konuşan Köklü, "Proje kapsamında üreticilerimize süt soğutma tankı ve süt analiz cihazı dağıtıyoruz." dedi.

        AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iktidara geldiğimiz andan itibaren bizim kıymetli alanlardan birisi olan tarımda, üreticimizin çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün üreticilerimize bereketli kazançlar diliyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından 173 süt soğutma tankı,1 adet 1000 litre araç üstü süt soğutma tankı, dağıtıldı.

        Programa, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve protokol üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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