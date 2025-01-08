Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

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