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        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma personeli 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 16:14 Güncelleme: 08.01.2025 - 16:14
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        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5'i jandarma personeli 6 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklardan Turgay Ö. Erzincan'daki, İsmail G. ise Samsun'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Sanıklar savunmalarında, patlamayla ilgileri bulunmadıklarını öne sürüp tahliyelerini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

        Jandarma ekipleri geçen yıl 18 Mayıs'ta bir ihbar üzerine Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'ndeki bağ evine gidip içeri girdiklerinde patlama meydana gelmişti. Olayda 5'i jandarma personeli 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Sefa Can Karaçoban kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

        Olayla ilgili gözaltına alınan Turgay Ö. ve İsmail G. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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