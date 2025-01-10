Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralanan cip sürücüsü Eminakcan Yılmaz ile 60 KV 922 plakalı otomobilde bulunan Mukaddes Koca, Saniye Palaz ve Suat Palaz, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu sırada arkadan gelen İbrahim Çavuşoğlu'nun kullandığı 60 EG 826 plakalı otomobil de duramayarak, önünde seyreden Eminakcan Yılmaz idaresindeki 06 DL 101 plakalı cipe çarptı.

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