Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 10.01.2025 - 10:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Fahri Palaz idaresindeki 60 KV 922 plakalı otomobil, Yolkonak mevkisinde Oktay Yılmaz yönetimindeki 61 HS 244 plakalı tırın 61 K 0227 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

        Bu sırada arkadan gelen İbrahim Çavuşoğlu'nun kullandığı 60 EG 826 plakalı otomobil de duramayarak, önünde seyreden Eminakcan Yılmaz idaresindeki 06 DL 101 plakalı cipe çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada 60 KV 922 plakalı otomobilde bulunan Ayşe Koca olay yerinde hayatını kaybetti.

        Yaralanan cip sürücüsü Eminakcan Yılmaz ile 60 KV 922 plakalı otomobilde bulunan Mukaddes Koca, Saniye Palaz ve Suat Palaz, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 48'e yükseldi
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        İnşaat maliyet artışında kırılma sürüyor
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        Antalya'da 2 günde 3 genç öldü! Mesut 16, Egemen 17 yaşındaydı!
        "Aklı hala sahada değil"
        "Aklı hala sahada değil"
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        LLAMA'yı korsan verilerle eğitti!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Eren'de ufak pürüzler çıktı!
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Vücudundan da sildi
        Vücudundan da sildi
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        NBA maçına İzmir marşı damgası!
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        Karıncaların kin tuttuğu ortaya koyuldu
        İzin almak zorundalar
        İzin almak zorundalar
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        82 bin personel 1 kademe ilerleme alacak
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        İtibar zedelenmesine 10 milyon lira
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Her gün yürüyüş yaparsanız vücudunuzda neler değişir?
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Trakya'da yağmur, iç bölgelerde sis var! Marmara'da sıcaklıklar düşüyor
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Balkanlar’ın vizesiz kayak rotaları
        Tartışma büyüyor
        Tartışma büyüyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Trudeau: Trump dikkatleri farklı yere çekiyor
        Paşa'nın duruşu!
        Paşa'nın duruşu!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı
        Tokat'ta yanlışlıkla kendisini av tüfeğiyle vuran kişi yaralandı
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz, gazetecilerle bir araya geldi
        Prof. Dr. Soysal: Yapay zeka müzik endüstrisinde telif hakları konusunda ta...
        Prof. Dr. Soysal: Yapay zeka müzik endüstrisinde telif hakları konusunda ta...
        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü
        Tokat'ta bağ evindeki patlamaya ilişkin 2 sanığın yargılanması sürdü
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Ünsal'dan "Aile Yılı" a...
        Eğitim-Bir-Sen Tokat 2 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Ünsal'dan "Aile Yılı" a...
        Niksar'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı
        Niksar'da zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı