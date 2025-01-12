Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta yol çalışmaları

        Tokat İl Özel İdaresi tarafından, Pazar ile Artova ilçelerini bağlayan grup yolunda Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 13:00 Güncelleme: 12.01.2025 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta yol çalışmaları
        ABONE OL

        Tokat İl Özel İdaresi tarafından, Pazar ile Artova ilçelerini bağlayan grup yolunda Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması yapıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama ile toplamda 6 bin 750 metre uzunluğundaki yol tamamlanarak trafiğe açıldı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü yolda inceleme yaptı. İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Artova Belediye Başkanı Ali Güner, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan ve İl Genel Meclis üyeleri de hazır bulundu.

        Köklü, yaptığı açıklamada, SSB teknolojisiyle yapılan yolun, dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla bölgenin altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu yenilikçi uygulamayı Tokat'ta ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu tür projelerle bölgemizin ulaşım ağını daha modern hale getirmeyi sürdüreceğiz. Modern ve dayanıklı yapısıyla tamamladığımız Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yolun, bölgemize, Tokat ve çevresine uzun yıllar hizmet etmesi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ise projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

        "Bizleri bu vizyona getirdiği ve yönlendirdiği için Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bizim tanışmadığımız bir yöntemdi. Eski yöntemlerimiz daha maliyetli idi. Bu modern yöntemle hem daha uygun maliyetli hem de daha kaliteli bir yola kavuştuk. Biz bu konuyu destekliyoruz ve tüm Meclis üyelerimizle İl Özel İdaremizin sonuna kadar arkasındayız. 2025 yılını yol senesi olarak ilan ettik ve önümüzdeki günlerde yol çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde SSB ile 200 km üzerinde yol yapımını tamamlayacağız. Hedefimiz bu yöntemle yapacağımız yol uzunluğunun 1000 km ve üzerine çıkmasıdır. Bugün burada bölgemiz için önemli bir adım attık. Bu yol, Pazar ve Artova ilçelerimizi daha iyi bir şekilde birbirine bağlayacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Tokat’ımızda ilkleri başarmaya devam edeceğiz. Tokat İl Özel İdaremize, Genel Sekreterimize, değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meşhur sokakta cinayet
        Meşhur sokakta cinayet
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Kahraman dayı! 3 yeğenini kurtarmış
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        "Avrupa'yı yeniden harika yapalım"
        Yavru gorilin adı belli oldu
        Yavru gorilin adı belli oldu
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        TFF harcama limiti kararını geri çekti!
        Ünlülerin yangın raporu
        Ünlülerin yangın raporu
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Los Angeles'taki yangınlarda son durum ne?
        Ünlü oyuncunun dramı
        Ünlü oyuncunun dramı
        "Dört penaltıyı vermedi"
        "Dört penaltıyı vermedi"
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in annesi gasp dehşeti yaşadı! Aracın modelinden olay çözüldü
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        Hastaneleri dolduran norovirüse dikkat!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        En güçlü bağışıklık güçlendiriciler!
        "Keşke çocuklaşsalar"
        "Keşke çocuklaşsalar"
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Kılıçlı saldırıya sandalyeli kalkan!
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Cumhuriyet tarihinde ilk
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Depremde ağır hasarlı araçları "change" etmişler! 40 milyon liralık vurgun, 15 gözaltı
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Trump göreve başladığı gün neler yapacak?
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve don etkili olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Keskin Band!

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı y...
        TOGÜ'de dijital finansal okuryazarlık projesinin bilgilendirme toplantısı y...
        Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Tokat'ta bariyere çarpan kamyonetteki 5 kişi yaralandı
        Tokat Valisi Köklü, gazetecilerle bir araya geldi
        Tokat Valisi Köklü, gazetecilerle bir araya geldi
        Turhal'da Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı
        Turhal'da Ferdi Tayfur için lokma dağıtıldı
        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Tokat'ta otomobil, TIR'a çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı