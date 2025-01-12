Tokat'ta yol çalışmaları

Tokat İl Özel İdaresi tarafından, Pazar ile Artova ilçelerini bağlayan grup yolunda Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol uygulaması yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulama ile toplamda 6 bin 750 metre uzunluğundaki yol tamamlanarak trafiğe açıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü yolda inceleme yaptı. İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, Artova Belediye Başkanı Ali Güner, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan ve İl Genel Meclis üyeleri de hazır bulundu.

Köklü, yaptığı açıklamada, SSB teknolojisiyle yapılan yolun, dayanıklılığı ve uzun ömürlü yapısıyla bölgenin altyapısına önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu yenilikçi uygulamayı Tokat'ta ilk kez hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu tür projelerle bölgemizin ulaşım ağını daha modern hale getirmeyi sürdüreceğiz. Modern ve dayanıklı yapısıyla tamamladığımız Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yolun, bölgemize, Tokat ve çevresine uzun yıllar hizmet etmesi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel ise projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bizleri bu vizyona getirdiği ve yönlendirdiği için Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Bizim tanışmadığımız bir yöntemdi. Eski yöntemlerimiz daha maliyetli idi. Bu modern yöntemle hem daha uygun maliyetli hem de daha kaliteli bir yola kavuştuk. Biz bu konuyu destekliyoruz ve tüm Meclis üyelerimizle İl Özel İdaremizin sonuna kadar arkasındayız. 2025 yılını yol senesi olarak ilan ettik ve önümüzdeki günlerde yol çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde SSB ile 200 km üzerinde yol yapımını tamamlayacağız. Hedefimiz bu yöntemle yapacağımız yol uzunluğunun 1000 km ve üzerine çıkmasıdır. Bugün burada bölgemiz için önemli bir adım attık. Bu yol, Pazar ve Artova ilçelerimizi daha iyi bir şekilde birbirine bağlayacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Tokat’ımızda ilkleri başarmaya devam edeceğiz. Tokat İl Özel İdaremize, Genel Sekreterimize, değerli mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."