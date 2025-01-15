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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında incelemede bulundu

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:44 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:48
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        TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında incelemede bulundu
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında inceleme gerçekleştirdi.

        TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Ali Şevki Erek Yerleşkesi'nde bulunan Tıp Fakültesinin inşaatı devam eden yeni binasında incelemelerde bulundu.

        Yılmaz, inşaatın en kısa sürede biteceğini ve faaliyete geçeceği söyledi.

        İncelemeye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, Üniversite Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe de katıldı.

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        Galeri
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