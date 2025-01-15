TOGÜ Rektörü Yılmaz, Tıp Fakültesi yeni binası inşaatında incelemede bulundu

Yılmaz, inşaatın en kısa sürede biteceğini ve faaliyete geçeceği söyledi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Ali Şevki Erek Yerleşkesi'nde bulunan Tıp Fakültesinin inşaatı devam eden yeni binasında incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.