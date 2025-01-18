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        AK Parti'li Güler ile Sırakaya, Tokat İl Kongresi'ne katıldı

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partilerinin Tokat İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 18.01.2025 - 18:40
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        AK Parti'li Güler ile Sırakaya, Tokat İl Kongresi'ne katıldı
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        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partilerinin Tokat İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

        Güler, Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Tokat İl Başkanlığı 8. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında, AK Parti'nin 22 yıllık iktidarı döneminde önemli projelere imza attığını söyledi.

        Ekonomik, siyasal ve askeri anlamda güçlü olunmazsa dünyada saygı kazanmanın, itibar görmenin mümkün olmayacağını vurgulayan Güler, "Ekonomik gücünüz zayıfsa, askeri güç olarak imkanlarınız kısıtlıysa, siyasi olarak itibarınız bir yere kadardır. Hamdolsun, Türkiye AK Parti ile beraber ülkemizin altyapısı ve üstyapısı, hem savunma sanayisi hem sağlık sistemi hem eğitim sistemi başka yerlere geldi. Başka bir yerdeyiz artık." dedi.

        Bu kazanımların kolay elde edilmediğine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

        "Bunun üzerinde çok büyük emek ve alın teri var. Ben şahidiyim, 4,5 yıla yakın Toplu Konut İdaresinde (TOKİ) çalıştım. TOKİ, 1983 yılında rahmetli Turgut Özal tarafından kurulmuş, 2003 yılına kadar 20 yıllık serüvende toplamda sadece 41 bin 350 konut üretmiş. Yani senede 2 bin konut. TOKİ'nin 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra haziran ayından itibaren, yani 1,5 yılda toplam ürettiği konut sayısı 202 bin. Yılda 140 bin konut. 2 bin konut üreten bir başkanlık, yılda 140 bin konut üreten kapasiteye ulaştı. CHP için, muhalefet için çok kolay, düğmeye bas hemen konut üretsin. Altyapınız nerede, imkanlarınız nerede? Bu kapasiteye ulaşmak kolay olmadı. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde çok büyük emekler sarf edildi."

        Sırakaya ise milletlerin geçmişinde aydınlığa çıkmanın, doğru yolu bulmanın zor olduğu dönemler bulunduğunu dile getirerek, "İşte bu dönemlerden bir tanesini İstiklal Savaşı döneminde yaşadık. O dönemde imanımızla, irfanımızla, korkusuz davranışımızla düz yola çıktık." diye konuştu.

        Türk siyasi hareketinde de AK Parti'nin atasından aldığı korkusuzluk, ezilenlerin gür sesi, suskun dünyanın hür sesi, gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan ile böyle bir dönemi aştığını anlatarak, "e-muhtıra ile bizi korkutmaya çalıştılar. Yetmezmiş gibi kapatma davası süreçlerini yaşadık. Gezi Parkı süreciyle demokrasimize darbe yapmaya çalıştılar. 17-25 Aralık sürecinde milli iradeye müdahale etmeye çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişimi sürecine getirdiler. Hepsine Erbakan hocanın ifadesiyle 'Hadi oradan' dedik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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