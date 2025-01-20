Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik Belediyesi halk konseri düzenledi

        –Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından yöresel sanatçıların katılımıyla halk konseri düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 20.01.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik Belediyesi halk konseri düzenledi
        ABONE OL

        –Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından yöresel sanatçıların katılımıyla halk konseri düzenledi.

        Başçiftlik Spor Salonu'nda düzenlenen halk konserine yöresel sanatçılar Yeliz Yıldırım, Güladiye Meydan ve Olcay Yağmur katıldı. Sanatçılar türküler ve oyun havaları seslendirdi.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı konuşmada, "Kış aylarının soğuk havasından dolayı ilçemizde sosyal aktivitelerimiz yok denilecek kadar az. Biz de düzenlediğimiz konser ile vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Katılımlarından dolayı halkımıza, coşkuyla oynayan gençlerimize ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah imkanlar ölçüsünde bu tür organizasyonlar devam edecektir." diye konuştu.

        Konsere, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        İmamoğlu hakkında soruşturma
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        Özel: Adayımız hazır, partimiz hazır
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        "San Mames'te finali hayal ediyoruz"
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        Emekli polis kardeşini öldürdü! Kanlı arazi!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geliyor!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        12 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Su dolu çukurda 2 çocuk ölmüştü! Dramın içinden dram çıktı!
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Ağrı'da köylülerin buz tutan nehirde sıra dışı balık avı
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Motokuryeye copla saldırdı! Dehşet anları kamerada
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Bir işçi daha feci biçimde öldü!
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        Paylaşımlı scooterda yerlilik şartı
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        TIME'dan Trump kapağı: O geri döndü
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Avrupa'nın büyük enerji çıkmazı
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi
        Yılın en iç karartıcı günü: Ocak ayının üçüncü pazartesisi

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kar şenliği düzenlendi
        Tokat'ta kar şenliği düzenlendi
        AK Parti'li Güler ile Sırakaya, Tokat İl Kongresi'ne katıldı
        AK Parti'li Güler ile Sırakaya, Tokat İl Kongresi'ne katıldı
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Tokat'ta ziyaretlerde bulundu
        Bakan Bak: 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz
        Bakan Bak: 980 bin gencimize barınma imkanı sağlıyoruz
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Tokat İl Kongresi'nde konuştu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Tokat İl Kongresi'nde konuştu:
        TOGÜ ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimi veril...
        TOGÜ ve jandarma iş birliğiyle kırsalda finansal okuryazarlık eğitimi veril...