Başçiftlik Belediyesi halk konseri düzenledi

–Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Belediye tarafından yöresel sanatçıların katılımıyla halk konseri düzenledi.

Başçiftlik Spor Salonu'nda düzenlenen halk konserine yöresel sanatçılar Yeliz Yıldırım, Güladiye Meydan ve Olcay Yağmur katıldı. Sanatçılar türküler ve oyun havaları seslendirdi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı konuşmada, "Kış aylarının soğuk havasından dolayı ilçemizde sosyal aktivitelerimiz yok denilecek kadar az. Biz de düzenlediğimiz konser ile vatandaşlarımızla bir araya gelme fırsatı bulduk. Katılımlarından dolayı halkımıza, coşkuyla oynayan gençlerimize ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah imkanlar ölçüsünde bu tür organizasyonlar devam edecektir." diye konuştu.

Konsere, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.