Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında bir miktar uyuşturucu ham maddesi ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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