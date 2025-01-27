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        Tokat'ta 9 kilometrelik kapalı sulama sistemi yapıldı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde 9 kilometrelik kapalı sulama sistemi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 20:49 Güncelleme: 27.01.2025 - 21:02
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        Tokat'ta 9 kilometrelik kapalı sulama sistemi yapıldı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde 9 kilometrelik kapalı sulama sistemi yapıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Hanyeri köyünde, yaklaşık 860 dekar tarım arazisini kapsayan kapalı sistem sulama yapım işinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tokat İl Özel İdaresi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın (DOKAP) finansman desteğiyle tamamlandığı bildirildi.

        Üreticilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten İl Genel Meclis Başkanı Ali İhsan Gürel, "Tokat İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından, 9 kilometrelik projemizin yapımı tamamlandı. Tokat'ımızın mümbit ovalarını, bereketli topraklarını suya kavuşturmaya, tarımsal verimliliği ve çeşitliliği artırmaya yönelik her türlü desteğe hazırız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve DOKAP ile işbirliği yaparak projemizin finansmanını sağladık. Projemizin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

        860 dekar alanın suya kavuşması ile bölgedeki çiftçilik ve hayvancılık faaliyetlerinin daha da artacağını ifade eden Genel Sekreter Ahmet Kayhan, "Hanyeri köyümüzde hayata geçirdiğimiz kapalı sulama sistemi ile tarım arazilerinde verimliliği artırmayı ve bölgedeki üreticilerimize, çiftçilerimize destek olmayı amaçlıyoruz. Yaklaşık 860 dekar alana ulaşan bu sistem, modern sulama teknolojilerinin sunduğu imkanları çiftçilerimize kazandırmıştır. Tokat'ımızın dört bir yanında benzer projelerle tarıma olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Projemizin bölgemize ve üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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