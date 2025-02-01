Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemelerde bulundu

Göktaş, ardından Tokat Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Tokat Belediyesini ziyaret etti.

Göktaş, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 8 Eylül 2024'te zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tokat'ta ziyaret ve incelemeler gerçekleştirdi.

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