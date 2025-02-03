Zile ilçesinde huzurevinde etkinlik düzenlendi

Tokat'ın Zile ilçesinde huzurevinde sıra gecesi düzenlendi

Zile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Zile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün iş birliği içesinde gerçekleştirdiği "2025 Aile Yılı" na özel ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ve huzurevi sakinlerine sıra gecesi düzenlendi.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar ile huzuevi sakinlerinin bir araya getirildiği etkinlikte duygulu anlar yaşandı.

Müzik ve animasyonlarla doyasıya eğlenen çocuklar dede ve nineleriyle çok güzel bir gün geçirdiler.

Yöresel yemeklerin yanı sıra çiğ köfte ikramının yapıldığı organizasyonda halaylar çekildi. Ellik oyunu oynandı.

Zile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Çakmak, etkinlik sonunda yaptığı konuşmada, "Bugün burada aile yılına özel, kuşaklar arası bağları güçlendirmek, aile birliğinin önemine vurgu yapmak için bir araya geldik. Farklı kuşakların ve farklı hikayelerin yer aldığı bu etkinliğimiz hem yaşlılarımız hem de çocuklarımız için duygusal olarak doyurucu bir deneyim oldu." dedi.