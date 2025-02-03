Niksar'da çıkan yangında 19 saman balyası yandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 19 balya saman yandı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında 19 balya saman yandı.
İlçede bulunan organize sanayi bölgesi yakınlarındaki samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın söndürüldü.
On dokuz saman balyası yandı.
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