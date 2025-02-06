TKDK'den aldığı destekle otel sahibi oldu

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan Atanur Tepebaşı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle otel açtı.

Tepebaşı, 2021 yılında TKDK'den yaklaşık 1 milyon lira hibe desteği alarak, Çamiçi Yaylası'nda kendi arazisine otel yapıp 2024'te hizmete sundu.

Tepebaşı, AA muhabirine, konuklarının otellerinden memnun kaldığını söyledi.

Pek çok voleybol takımını otellerinde ağırladıklarını belirten Tepebaşı, "Çamiçi Yaylası, Türkiye'nin güzel yaylarından biri. Hava kalitesi açısından güzel bir yer. Müşterilerimiz çok memnun kaldıklarını söylüyor." dedi.

TKDK'den yüzde 65 hibe desteği aldıklarını anlatan Tepebaşı, "Yatırımın kalan kısmını kendimiz tamamladık. Otelimizin 19 odası var, 35 kişiye kadar ağırlıyoruz. Yöresel yemekler ikram ediyoruz. Coğrafi işaretli Tokat kebabımızı en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Otelimize yakın yerde orman içinde yürüyüş yolu da var." ifadelerini kullandı.