Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
V.U. idaresindeki 25 BA 625 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunun Irmak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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