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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 08:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 08:44
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        Tokat'ta devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        V.U. idaresindeki 25 BA 625 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunun Irmak köyü yakınlarında devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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