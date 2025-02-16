Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Tokat'ta uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
U.Ç. (33) idaresindeki 60 ACJ 801 plakalı otomobil, Topçam Yaylası Çamdere köyü kara yolu mevkisinde kontrolden çıkarak uçurama devrildi.
Kazada, sürücü ile A.Ç. (29), U.Ç. (6) ve S.Ç. (4) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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