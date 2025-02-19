Tokat'ta Canik Dağları'nda dolaşan tavşan fotokapanla kaydedildi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tavşan fotokapanla görüntülendi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir tavşan fotokapanla görüntülendi.
Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Canik Dağları eteklerinde kurulu fotokapanıyla bir yaban tavşanı kaydedildi.
Görüntülerde ormanlık alanda dolaşan tavşan kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.
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