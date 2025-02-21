Tokat'ta 30 öğrenciye deneyap kartıyla ilgili eğitim verildi.

Tokat Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesinde 30 öğrenciye deneyap kartıyla ilgili eğitim, T3 Vakfı ekibi tarafından verildi.

T3 Vakfı Tokat Sorumlusu Furkan Çetinkaya, yaptığı açıklamada, Tokat'ta önemli bir eğitim organizasyonuna imza attıklarını belirtti.

Tokat Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesinde 30 öğrencinin katılımıyla haftada 2 gün 3'er saat süren eğitimde yerli ve milli üretim olan deneyap kartının kullanımıyla devre kartı tasarımı, seri haberleşme ve yazılım konuları detaylı bir şekilde ele alındığını anlatan Çetinkaya, "Eğitimde katılımcılara devre kartı tasarımından başlayarak seri haberleşme protokollerine ve yazılım geliştirmeye kadar geniş yelpazede bilgi sunuldu. Bu sayede Tokat'taki genç mühendislik meraklıları ve teknoloji tutkunları, yerli ve milli teknolojilerin gücünü kullanarak yetkinliklerini artırma fırsatı buldu. Eğitimlerin devamı da gelecek." dedi.

Çetinkaya, teknoloji ve mühendislik alanında ilerlemeyi hedefleyerek, bölgede düzenlenecek benzer eğitimlerle bu alandaki gelişimi desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.