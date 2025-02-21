Tokat'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Tokat'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Tokat'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Beşir Durupınar idaresindeki 38 NA 396 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağında, V.A. yönetimindeki 34 KEV 080 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Durupınar olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan S.T. ve Z.Ç. ise yaralandı.
Yaralılar Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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