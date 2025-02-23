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        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi süren kişi hayatını kaybetti

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve yaklaşık dokuz aydır tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 18:59 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:59
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        Tokat'ta bağ evindeki patlamada yaralanan ve tedavisi süren kişi hayatını kaybetti
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve yaklaşık dokuz aydır tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde bir bağ evinde meydana gelen patlamada yaralanan ve evinde tedavisi süren Ahmet Karaçoban hayatını kaybetti.

        Karaçoban'ın cenazesinin beldede toprağa verileceği öğrenildi.

        Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde 18 Mayıs 2024 tarihinde Ahmet Karaçoban'a ait bağ evinin bahçesinde patlama yaşanmıştı. Bahçe içindeki sandıktan şüphelenen ikamet sahipleri durumu jandarmaya bildirmiş, ekiplerin bölgede inceleme yaptığı esnada sandık içine tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak etmişti. Patlamada Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban hayatını kaybetmiş, Ahmet Karaçoban ile birlikte Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Avcı, Jandarma Astsubay Mustafa Evkay, Jandarma Uzman Çavuş Burak Muslurget, Jandarma Uzman Çavuş Alperen Songül ve Jandarma Uzman Çavuş Sezer Ertürk yaralanmıştı.

        Patlamada iki bacağını kaybeden Karaçoban'ın tedavisi evinde devam ediyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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