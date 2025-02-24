Tokat'ta enerji timlerinin mesaisi yoğun kara rağmen devam ediyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'de (ÇEDAŞ) görevli ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle köylerde oluşan arızaları gidermek için zor şartlarda görev yapıyor.

İlçeye bağlı Gökal beldesi ve çevresinde yaklaşık 1 haftadır devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

ÇEDAŞ ekipleri, sıfırın altında 17 dereceyi bulan soğukta, 1700 rakımlı bölgelerde tipi ve buz yükü nedeniyle iletken dolaşığı ve tel kopmalarından kaynaklanan elektrik arızalarını gidermeye çalışıyor. Ekipler, araçlarla gitmenin mümkün olmadığı noktalara ise yaya olarak ilerleyerek arızalara müdahale ediyor.

Ekiplerin bellerine kadar gelen karda güçlükle yürüdüğü o anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayıtlarda, ekiplerin yoğun yağış nedeniyle 1 metreyi bulan karda arızalanan noktalara zorlukla gittikleri görülüyor.