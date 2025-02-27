Niksar'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kaymakam Ekrem Çeçen başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

İlçe genelindeki okulların personel ve öğrencilerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde eğitim öğretim faaliyetlerini yerine getirebilmeleri için okul güvenliği ve okul aile birliği toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitim öğretim yılında emniyet, asayişin temini ve trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve yapılacak etkin denetimlerle söz konusu tedbirlere uyulması konuları görüşüldü.

Toplantı sonunda Çeçen ve protokol üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, okul müdürleri ile okul aile birliği başkanlarının görüş ve önerilerini dinleyerek talep ettikleri konuların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.