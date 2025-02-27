Erbaa'da itfaiye ekipleri yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı yaptı
Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası sebebiyle okullarda yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası sebebiyle okullarda yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.
Deprem Haftası nedeniyle 10 ilkokul ve ortaokulda öğrenci ve öğretmenlere yönelik yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı yapıldı.
İtfaiye ekiplerinin yıl içinde farklı tatbikatlara düzenli olarak devam ettiği de öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.