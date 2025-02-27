Erbaa'da itfaiye ekipleri yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı yaptı

Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 1-7 Mart tarihleri arası Deprem Haftası sebebiyle okullarda yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Deprem Haftası nedeniyle 10 ilkokul ve ortaokulda öğrenci ve öğretmenlere yönelik yangın, deprem ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

İtfaiye ekiplerinin yıl içinde farklı tatbikatlara düzenli olarak devam ettiği de öğrenildi.