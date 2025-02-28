Almus Kaymakamı Çömen Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş törenine katıldı
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş törenine katıldı.
Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kur'an-ı Kerim okumaya geçiş törenine katıldı.
Almus Müftülüğü bünyesinde açılan 4-6 yaş Kur'an-ı Kerim Kursu öğrencilerinin Kur'an okumaya geçiş etkinliği, Almus Fatıma Tüz Zehra Külliyesi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Törene Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal ilçe protokolü, kursiyer öğrencilerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kursiyer öğrencilerin Kur'an tilaveti sonrası Kaymakam Çömen, öğrencilere hediyeler verdi.
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