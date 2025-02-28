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        Tokat'ta gençler imsakiye ve hurma dağıttı

        Tokat'tın Erbaa ilçesinde gençler imsakiye ve hurma dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:32
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        Tokat'ta gençler imsakiye ve hurma dağıttı
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        Tokat'tın Erbaa ilçesinde gençler imsakiye ve hurma dağıttı.

        Erbaa İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaş ve çarşı esnafına hurma ikram edilerek ramazan imsakiyesi dağıtıldı.

        İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü temsilcilerinin de yer aldığı etkinlikte gençler vatandaşların ve esnafın ramazan aylarını tebrik ederek hurma ve imsakiye ikramında bulundu.

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