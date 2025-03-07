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        Tokat'ta tekne orucu tutan çocuklar için iftar programı düzenlendi

        Tokat'ın Zile ilçesinde tekne orucu tutan çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 07.03.2025 - 14:59
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        Tokat'ta tekne orucu tutan çocuklar için iftar programı düzenlendi
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        Tokat'ın Zile ilçesinde tekne orucu tutan çocuklar için iftar programı düzenlendi.

        Zile Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında öğrenim gören çocuklar için Ulu Cami'de tekne orucu iftar programı düzenlendi. Miniklere ramazan bilincinin aşılanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, minikler dualar ederek iftar yaptı ve ardından doyasıya eğlendi.

        Vaiz Yasin Telli, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımıza orucu sevdirmek ramazan ayının bir bayram olduğunu ve önemini öğretmek için çocuklarımızla tekne orucu iftarı yaptık. Onlarla oyunlar oynayıp oruç hediyeleri dağıttık. İnanıyorum ki bu iftarı ömürleri boyunca unutmayacaklar." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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