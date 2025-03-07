Tokat'ta polis memuru Hacı Nuri Erdağ için cenaze töreni düzenlendi

Evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru Erdağ'ın cenazesinin Amasya'nın Taşova ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Burada düzenlenen törende İl Müftüsü Esat Yapıcı dua etti.

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