Tokat'ta polis memuru Hacı Nuri Erdağ için cenaze töreni düzenlendi
Tokat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için cenaze töreni düzenlendi.
Tokat'ta beyin kanaması geçirdikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hacı Nuri Erdağ için cenaze töreni düzenlendi.
Hacı Nuri Erdağ'ın (49) cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi'nden alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Burada düzenlenen törende İl Müftüsü Esat Yapıcı dua etti.
Tokat Valisi Abdullah Köklü ve AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Erdağ'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cenaze törenine İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük, protokol üyeleri ve meslektaşları katıldı.
Evli ve 3 çocuk babası olan polis memuru Erdağ'ın cenazesinin Amasya'nın Taşova ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.
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