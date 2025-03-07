Tokat'taki bazı trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi
Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde şubat ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerini paylaştı.
Paylaşımda, Tokat'ta da yol ve kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen bazı kazalara ilişkin görüntülere yer verildi.
Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı.
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