Tokat'ta 6. kattan düşerek ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Baba Sinan Sayar'ın İl Emniyet Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı olarak çalıştığı, Rüzgar Salih'in ailenin ikinci çocuğu olduğu öğrenildi.

Cenaze namazına Sayar'ın ailesi, yakınları ile İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.

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