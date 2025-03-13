Tokat'ta ÜNİLİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı

Tokat'ta, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesiden (TOGÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite takımlarının kıyasıya mücadele edeceği şampiyonanın açılışı, tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan tarihi Sulusokak'ta gerçekleştirildi.

Şampiyonanın açılış törenine, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yaptığı konuşmada, oryantiring sporunun üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyona ev sahipliği yapan TOGÜ'ye teşekkür etti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin öğrencilere takım ruhu kazandırdığını ve onların doğayla iç içe bir yarışma deneyimi yaşamasını sağladığını ifade etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise üniversitelerin sadece akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda spor, sanat ve kültürel etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkıda bulunmaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Üniversite olarak sporun her alanında öğrenci ve akademisyenlerimizi desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Oryantiring sporu, hem fiziksel hem de zihinsel becerileri geliştiren özel bir branş. Öğrencilerimizin farklı şehirlerden gelen sporcularla rekabet etmesi ve dostluk kurması, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösteriyor. Bu tür organizasyonlarla Tokat'ımızı ve üniversitemizi ulusal düzeyde tanıtmayı amaçlıyoruz."

Şampiyonaya 29 üniversiteden toplam 253 sporcu katılıyor.