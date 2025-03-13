TOGÜ'de uluslararası öğrenciler ve engelli öğrenciler için atölye etkinliği düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) uluslararası öğrenciler ve engelli öğrenciler için atölye etkinliği düzenlendi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde, Engelsiz Üniversite Koordinatörlüğü ve Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle uluslararası öğrenciler ve engelli öğrenciler için atölye etkinliği düzenlendi. Geleneksel el sanatlarına ilgiyi artırmak ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, merkezin yeni alanında TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Tokat yazması ve geleneksel el sanatlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu aktaran Yılmaz, "Tokat yazması, yüzyıllardır Anadolu'nun en köklü el sanatlarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. Üniversitemiz, bu önemli kültürel mirası korumak, tanıtmak ve akademik çalışmalarla desteklemek amacıyla çeşitli projeler geliştirmektedir. Bugün burada, uluslararası öğrencilerimiz ve özel gereksinimli öğrencilerimizle birlikte bu sanatı deneyimlemek, kültürel etkileşimi güçlendirmek ve sanatın kapsayıcılığını vurgulamak için bir araya geldik. Bu tür etkinlikler, geleneksel sanatlarımızın sadece geçmişin bir parçası olmadığını, aynı zamanda günümüz dünyasında da yaşatılması gereken değerler taşıdığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Tokat Yazması ve Geleneksel El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adem Yücel de şunları kaydetti:

"Tokat'ın en önemli el sanatlarından biri olan yazmacılığı ve el baskısını uluslararası düzeyde tanıtmak için bu etkinliği düzenledik. Uluslararası öğrencilerimizin bu teknikleri öğrenmesi, Tokat el baskısını ve yazmacılığını kendi ülkelerinde tanıtmalarına vesile olacak. Böylece geleneksel sanatımız dünya çapında daha geniş kitlelere ulaşacak. Ayrıca engelli öğrencilerimiz için de bu sanatın erişilebilir olmasını önemsiyoruz."