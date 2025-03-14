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        Tokat'ta koyuna eziyet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Tokat'ın Zile ilçesinde hayvana eziyet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 02:26 Güncelleme: 14.03.2025 - 02:26
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        Tokat'ta koyuna eziyet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde hayvana eziyet eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

        İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde yaşayan A.A. bilinmeyen sebeple koyuna eziyet etti.

        Şiddet anının sosyal medyada paylaşılması üzerine jandarma ekipleri A.A. hakkında soruşturma başlattı.

        Zile Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Sosyal medyada yayımlanan bir koyuna eziyet görüntüleriyle ilgili 13.03.2025 günü saat 22.30 sıralarında Kaymakamlığımız sosyal medya hesabına gelen bir ihbar üzerine yapılan araştırmada, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı birimler tarafından olayı gerçekleştiren kişinin ilçemiz Şeyhköy köyünde ikamet eden A.A. isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanmış olup, gerekli çalışmalar yapılmaktadır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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