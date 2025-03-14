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        Tokat'ta düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı sona erdi

        Tokat'ta, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:53 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:53
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        Tokat'ta düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı sona erdi
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        Tokat'ta, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı sona erdi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin (TOGÜ) açıklamasına göre 29 üniversiteden toplam 253 sporcunun katıldığı ve kıyasıya mücadele ettiği ÜNİLİG Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın ikinci etabı, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde yapıldı.

        Yarışlarda erkeklerde Ankara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Milli Savunma Üniversitesi ilk 3'e girerken kadınlarda ise Bursa Uludağ Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi ilk 3'te yer aldı.

        TOGÜ Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel, hakemler, antrenörler, sporcular ve öğrenciler katıldı.

        Yılmaz, yaptığı konuşmada, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na üniversitemizin ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyuyorum. Oryantiring sporu, hem fiziksel hem de zihinsel çevikliğin büyük önem taşıdığı özel bir branştır. Bu yarışmada, öğrencilerimiz ve farklı şehirlerden gelen sporcular, sadece rekabet etmedi, aynı zamanda dostluk bağlarını güçlendirdi. Dereceye giren sporcuları tebrik ediyor, tüm katılımcılara gösterdikleri azim ve centilmenlik için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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