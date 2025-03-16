TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz, TOGÜSEM kurslarını ziyaret etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, , Üniversite Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜSEM) kurslarını ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, TOGÜSEM tarafından düzenlenen Kızık Kilimi dokuma, protez tırnak, İngilizce, satranç ve ney kurslarını ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Kızık Kilimi dokuma tezgahına geçerek kilim dokuma deneyimi yaşayan Yılmaz, geleneksel el sanatlarına olan ilgisini gösterdi.

Ziyarete, TOGÜSEM Müdür yardımcıları Doç. Dr. Muhammed Fatih Alkan ve Dr. Öğretim Üyesi Pelin Seval Esen de eşlik etti.