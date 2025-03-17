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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 akademisyenle, "Tokatlı Şehitler" kitabını hazırladı

        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) 5 akademisyen, iki bakanlıktan destek alarak "Tarihi Süreçte Şehit Kavramı ve Tokatlı Şehitler" kitabını hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 12:39 Güncelleme: 17.03.2025 - 12:52
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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 akademisyenle, "Tokatlı Şehitler" kitabını hazırladı
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        EKBER TÜRKOĞLU - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden (TOGÜ) 5 akademisyen, iki bakanlıktan destek alarak "Tarihi Süreçte Şehit Kavramı ve Tokatlı Şehitler" kitabını hazırladı.

        TOGÜ'lü akademisyenler Prof. Dr. İsmet Türkmen, Doç. Dr. Murat Hanilçe, Doç. Dr. Yunus Emre Tekinsoy, Dr. Nazım Boy ve Öğretim Üyesi Baki Erdem, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarından aldıkları desteklerle 1 yıl önce başlattıkları çalışma sonucu 383 sayfalık kitapta şehitlik kavramı ve Tokatlı şehitleri anlattı.

        TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, güzel bir çalışmaya imza atıldığını söyledi.

        Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında üniversitemiz, İçişleri ve Milli Savunma bakanlıklarının destekleriyle Tokatlı Şehitler çalıştayı düzenlemişti. Bu çalıştayı kitap haline getirdik. Ben, emeği geçen bütün arkadaşlarımı ve akademisyenlerimi tebrik ediyorum." dedi.

        TOGÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen, kitabı üniversiteleri uhdesinde hazırladıklarını belirtti.

        Üniversite Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın büyük destek verdiğini belirten Türkmen, "Bilimsel araştırmalar kapsamında hazırladığımız bir çalışma oldu. Bu çalışmanın hazırlanmasında İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden destek aldık. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Üniversitesi Dokümantasyon Daire Başkanlığının da büyük katkıları oldu. Bu çalışmanın kıymetli Tokatlılara kazandırılması konusunda üniversitemizin yanı sıra Danişment Araştırma Merkezimizin ve Ulusal İletişim Koordinatörlüğümüzün de kıymetli destekleri oldu. Tabii bu çalışma, 2023 yılındaki bir çalıştayın dönüştürülmesi sürecinin hayata geçirilişiydi." ifadelerini kullandı.

        Bu çalışmanın hazırlanması sırasında aynı zamanda 7 farklı üniversiteden ve kamu kuruluşlarından da katkı aldıklarına değinen Prof. Dr. Türkmen, şunları kaydetti:

        "Bizim çalışmaya başlamamızın evvelinde Tokat Valiliği uhdesinde gerçekleştirilmiş muazzam çalışmalar vardı. Bu çalışmaları biz hem güncellemek hem de aynı zamanda mevcut olan literatürle de desteklemek adına böyle bir çalışma içerisine girdik. Öte yandan Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün de hazırlamış olduğu çalışma son derece önemliydi. Bizim çalışmamız farklı akademisyenlerle yapıldı. Tarih, sanat tarihi, edebiyat, hukuk ve ilahiyat fakültelerimizden aldığımız destekler oldu. Kırım Harbi esnasında 2 şehidimiz var. Osmanlı-Rus Savaşı esnasında 7 şehidimiz, 1890 yılında Ertuğrul Fırkateyni'nde 1 şehidimiz var. Osmanlı-Yunan Harbinde 1, Balkan harbinde 1, 1. Dünya Harbi'nde ise 794 şehidimiz var. İstiklal Harbi'nde de 362 şehidimizin olduğunu kayıtlarda tespit ediyoruz. Kore Savaşında 4, Kıbrıs Barış Harekatı esnasında da 7 şehidimiz var. Terör saldırılarında hayatını kaybedenlere baktığımızda Tokat genelinde 394 şehidimiz var." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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