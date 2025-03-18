Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi, Turhal'da tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        ABONE OL

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi, Turhal'da tören düzenlendi.

        Yeşilyurt Kaymakamı Fatih Döner ve beraberindekiler şehitlikleri ziyaret etti.

        Ziyaret sırasında ilçe müftüsü Murat Darılmaz tarafından dua edildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Turhal Şehit Yüzbaşı Erdal Okul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Haydar Fatih Adıgüzel ve Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar yaptı.

        Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

        Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        3 ödeme şirketinin faaliyet izinleri durduruldu
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        'Yan bakma' cinayeti... Öldüren kavga kamerada!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Hedef tahtasındaki isim: Dusan Tadic!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Fenerbahçe için TFF'ye başvuru!
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        Ünlü şefin oğlunu öldürmüşlerdi! 10 Nisan'da hakim karşısında...
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        "Maliyetler enflasyonu ikiye katladı"
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü
        Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı
        Tokat'ta geleneksel Glavan Bayramı kutlandı
        Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
        Tokat'ta polislerden "15'liler" klibi
        Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı
        Tokat'ta down sendromlu çocuklar ramazan pidesi yaptı
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 akademisyenle, "Tokatlı Şehitler" kitabı...
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 akademisyenle, "Tokatlı Şehitler" kitabı...
        Erbaaspor - Menemen FK: 0 - 1
        Erbaaspor - Menemen FK: 0 - 1