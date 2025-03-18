18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi, Turhal'da tören düzenlendi.

Yeşilyurt Kaymakamı Fatih Döner ve beraberindekiler şehitlikleri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında ilçe müftüsü Murat Darılmaz tarafından dua edildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Turhal Şehit Yüzbaşı Erdal Okul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Haydar Fatih Adıgüzel ve Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dağ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.