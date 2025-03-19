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        Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 15 kişi yaralandı

        Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 07:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 08:02
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        Tokat'ta istinat duvarına çarpan işçi servisindeki 15 kişi yaralandı
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        Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 15 kişi yaralandı.

        Adıgüzel Sarı idaresindeki 60 ACK 870 plakalı işçi servisi, Tokat Turhal kara yolu Çaylı kavşağında kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü ile 14 tekstil işçisi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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