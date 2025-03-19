Tokat'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 60 ADZ 668 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile E.K, A.K, A.M.K. ve A.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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