Tokat'ta kar nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 133 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

Almus'ta 17, Artova'da 19, Başçiftlik'te 3, Erbaa'da 31, Niksar'da 15, Pazar'da 1, Reşadiye'de 18, Sulusaray'da 5, Yeşilyurt'ta 7 ve Zile'de 17 olmak üzere 133 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.