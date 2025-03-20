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        Tokat'ta kar nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor

        Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 133 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 11:29 Güncelleme: 20.03.2025 - 11:43
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        Tokat'ta kar nedeniyle 133 köye ulaşım sağlanamıyor
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        Tokat'ta kar yağışı nedeniyle kapanan 133 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

        Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımın aksamasına neden oldu.

        Almus'ta 17, Artova'da 19, Başçiftlik'te 3, Erbaa'da 31, Niksar'da 15, Pazar'da 1, Reşadiye'de 18, Sulusaray'da 5, Yeşilyurt'ta 7 ve Zile'de 17 olmak üzere 133 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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