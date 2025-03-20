Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Başçiftlik, Artova, Yeşilyurt, Zile, Turhal, Almus ve Pazar ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Tokat'ın Başçiftlik, Artova, Yeşilyurt, Zile, Turhal, Almus ve Pazar ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.
Başçiftlik ilçesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Kar yağışının ardından Karayolları ekiplerince yol açma çalışmalarına başlandı.
İlçe merkezinde de belediye ekipleri iş makineleriyle kar temizleme çalışmaları başlattı.
Kar yağışının etkili olduğu Başçiftlik'te, merkezde kar kalınlığı 20 santimetre, Başçiftlik Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.
Yeşilyurt ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava ilçe genelinde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ilçede hayatı olumsuz etkilerken ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Artova ilçesinde kar yağışının ardından İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Pazar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Almus ve Turhal ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.
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