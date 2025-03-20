Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Zile ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçe beyaza büründü. Pazar ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Almus ve Turhal ilçelerinde de kar yağışı sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Başçiftlik'te, merkezde kar kalınlığı 20 santimetre, Başçiftlik Kayak Merkezi ve yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı.

Tokat'ın Başçiftlik, Artova, Yeşilyurt, Zile, Turhal, Almus ve Pazar ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

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