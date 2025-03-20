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        Erbaa'da parklara zarar veren 2 çocuk yakalandı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde oyun parklarındaki banklara ve spor aletlerine zarar veren 2 çocuk polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 15:39
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        Erbaa'da parklara zarar veren 2 çocuk yakalandı
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        Tokat’ın Erbaa ilçesinde oyun parklarındaki banklara ve spor aletlerine zarar veren 2 çocuk polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Geçtiğimiz ay, İmbat Deresi mevkisinde ve Erek Mahallesi’ndeki çocuk parklarındaki spor aletleri ve banklara kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

        İhbar üzerine polis ekipleri tarafından, parklara zarar verenlerin bulunması için çalışma başlatıldı.

        Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma ile spor aletleri ve banklara zarar verenlerin 15 ve 16 yaşında iki çocuk olduğu belirlendi.

        Polis ekiplerince 2 çocuk gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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