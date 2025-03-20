Tokat'ta kardan yolu kapanan köydeki hasta çift ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "İlçemizde özellikle yüksek yerlerde yoğun kar yağışı nedeniyle Özel İdare Müdürlüğü ekiplerimiz sürekli sahada çalışıyor, vatandaşlarımızın kullandığı yolları açık tutmak için uğraşıyoruz" dedi.

Almus ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Hubyar köyünde, beynine pıhtı atmasından sonra tedavi gören 56 yaşındaki Gülistan ve diş rahatsızlığı olan kocası 61 yaşındaki Mehmet Balcı'nın rahatsızlanmaları üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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