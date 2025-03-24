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        YEDAM bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere profesyonel ekiple destek veriyor

        Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) danışma hattı, sosyal hizmet desteği ve yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleriyle bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin profesyonel ekiple yanında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:10 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:10
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        YEDAM bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere profesyonel ekiple destek veriyor
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        Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) danışma hattı, sosyal hizmet desteği ve yüz yüze psikolojik danışmanlık hizmetleriyle bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin profesyonel ekiple yanında yer alıyor.

        YEDAM'lar 2015 yılından beri hizmet verirken Tokat'ta da 6 yıldır bağımlılıkla mücadele konusunda vatandaşlara hizmet sunuluyor.

        Yeşilay Tokat Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları AA muhabirine, Tokat'ta Yeşilay Danışmanlık Merkezinde psikolog, sosyal hizmetler ve halkla ilişkiler uzmanlarından oluşan 6 kişilik ekibin görev aldığını söyledi.

        YEDAM'da bireysel görüşmelerin yanı sıra bilişsel-davranışçı terapi, motivasyonel görüşme teknikleri ve farkındalık odaklı terapiler uygulandığını aktaran Zülfüoğulları, ailelere, yetişkinlere ve ergenlere özel düzenlenen grup terapiler yapıldığını belirtti.

        Zülfüoğulları, "Tokat'ta arkadaşlarımızla hizmet vermekteyiz. Yeşilay bütün bağımlılıklarla mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu. Bağımlı bireylere ve onların yakınlarına da burada biz hizmet veriyoruz. Bu kötü alışkanlıklardan kurtulması için profesyonel kadromuzla burada eğitimleri veriyoruz." dedi.

        Son yıllarda bağımlılık kategorisine teknolojiyle gelen bağımlılıkların da girdiğini belirten Zülfüoğulları, "Son dönemde sanal kumar bağımlılığı konusunda danışan sayımızda artış var. Vatandaşlarımız, bizim 115 danışma hattımız var, bize ulaşıyorlar. 115'i aradığında çağrı karşılayıcılarımız vatandaşlarımız ile görüşüyorlar, onların ihtiyaçlarını belirleyerek 81 ildeki YEDAM'larda randevuları oluşturuyorlar. Oralardaki adreslere yönlendiriyorlar ve oradaki psikologlarımız, halkla ilişkiler uzmanlarımız, sosyal hizmet uzmanlarımız iş akışı çerçevesinde sürece başlıyoruz." diye konuştu.

        Zülfüoğulları, şunları kaydetti:

        "Bizim için en önemli şey bağımlılıkla problemleri olan vatandaşlarımıza, profesyonel ekip ve doğru yaklaşımla, hem kendisine hem de en yakın çevresine bu probleminden kurtararak yardımcı olmak. Dönem dönem bize gelen danışanlarımız veya onların yakınlarından, bu bağımlılıklarından kurtulduktan sonra yeniden doğmuş olmanın, hayatı yeniden fark etmiş olmanın o keyfini yaşadıklarında, onların yüzündeki bu güler yüzü, yeniden can bulan bu hayatları gördükçe biz de çok mutlu oluyoruz. Bağımlılıklar konusunda yeter ki bizim programımıza sadık kalırlarsa bizimle bu uyumu yakalarsalar, bu illetten, bu problemlerinden kurtulabileceklerdir çünkü kurtulan çok vatandaşımız var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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