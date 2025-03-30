Tokat'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
M.Ş. idaresindeki 34 BDN 171 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Dokuzdolambaç köprüsü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.