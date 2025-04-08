Başçiftlik'te İhsan Şen Bulvarı yenileniyor

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde İhsan Şen Bulvarı'nda yenileme çalışmaları başlatıldı.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, bulvarda kaldırım yenileme, yol düzenleme ve yürüyüş yolları çalışması yaptıklarını belirtti.

Bolat,"İhsan Şen Bulvarı geçmişten günümüze her zaman Başçiftlik için simge olmuş bir alan. İlçemizin girişinde yer alır ve gelenleri ilk bu bulvar karşılar. 70’li yıllarda dönemin Belediye Başkanı İhsan Şen tarafından yapılan yol, her iki tarafında çam ağaçları dikilerek görsel olarak güzel bir manzara sergiliyor. İlçemize gelenleri ilk burası karşılıyor. 80’li ve 90’lı yıllarda gençlerin burayı gezinti alanı olarak seçmesi, sevgililerin burada buluşması, bayramlarda yürüyüş mekanı seçilmesi sebebiyle buraya Aşıklar Caddesi isminin konmasına vesile olmuştur. Günümüzde de gezinti ve yürüyüş açısından hala tercih sebebi olan İhsan Şen Bulvarı'nda başlattığımız çalışma ile görsel açıdan da mükemmel bir görünüme getireceğiz." dedi.