Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
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