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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:58
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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