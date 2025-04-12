Tokat'ta otomobilde başlayan yangın yanındaki binaya da zarar verdi

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak'ta, Nazım Güner'e ait 06 GA 8886 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.

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