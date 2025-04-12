Tokat'ta otomobilde başlayan yangın yanındaki binaya da zarar verdi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir otomobilde başlayan yangın, yanındaki binaya da zarar verdi.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ötügen Sokak'ta, Nazım Güner'e ait 06 GA 8886 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, otomobilin yanındaki Sadettin Ateş'e ait binaya sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale gelirken binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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