Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı.

Yeşilay Tokat Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Canik Bölge Koordinatörlüğü 4. istişare toplantısı Yeşilay Çorum Şubesi, Yeşilay Amasya Şubesi, Yeşilay Sivas Şubelerinin katılımlarıyla Yeşilay Tokat Şubesi ev sahipliğinde İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, geçmişte yapılan faaliyetler paylaşıldı, gelecekte yapılacak faaliyetler üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantıya, Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Müdürlüğü Kıdemli Uzman Taner Çiçek, Bölge Koordinatörü Türker Ejder, şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri, kadın komisyon, gençlik komisyon başkanları ve üyeleri, genç Yeşilay başkanları ve yönetim ekipleri ve YEDAM uzmanları katıldı.