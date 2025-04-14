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        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı

        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:50 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:50
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        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı
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        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı.

        Yeşilay Tokat Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Canik Bölge Koordinatörlüğü 4. istişare toplantısı Yeşilay Çorum Şubesi, Yeşilay Amasya Şubesi, Yeşilay Sivas Şubelerinin katılımlarıyla Yeşilay Tokat Şubesi ev sahipliğinde İl Genel Meclis Başkanlığı Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

        Toplantıda, geçmişte yapılan faaliyetler paylaşıldı, gelecekte yapılacak faaliyetler üzerinde fikir alışverişi gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Yeşilay Genel Merkez Şube Operasyonları Müdürlüğü Kıdemli Uzman Taner Çiçek, Bölge Koordinatörü Türker Ejder, şube başkanları ve şube yönetim kurulu üyeleri, kadın komisyon, gençlik komisyon başkanları ve üyeleri, genç Yeşilay başkanları ve yönetim ekipleri ve YEDAM uzmanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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