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        Tokat'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Tokat'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:44 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:44
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        Tokat'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
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        Tokat'ta İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

        Tokat Valisi Abdullah Köklü, 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Şehit Binbaşı Bozpınar Salonu'ndaki toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2025 yılı yatırım programında kent genelinde 206 kamu yatırım projesinin yer aldığını söyledi.

        Uygulanmakta olan projelerin toplam değerinin 86 milyar 152 milyon 198 bin 579 lira olduğunu ifade eden Vali Abdullah Köklü, bu projeler için 2025 yılında tahsis edilen ödenek miktarının 22 milyar 856 milyon 217 bin 867 TL olup 2025 yılı içerisinde bu ödeneğin 739 milyon 256 bin 912 TL'lik kısmının kullanıldığını, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 10'a tekabül ettiğini kaydetti.

        2025 yılı yatırım programında kentte tarım, ulaştırma-haberleşme, enerji, eğitim ve sağlık sektörlerine ağırlık verildiğini belirten Köklü, "Yapımına önceki yıllarda başlanarak tamamlanması için çaba sarf edilen ve ilimizin kalkınması açısından önem taşıyan projelerden, Turhal Barajı yüzde 99 ve Alpu Barajı Sulaması ikmali yüzde 96 tamamlanmıştır. Tokat-Niksar yol projesinde yüzde 79 fiziki gerçekleşme ve Turhal-Zile 6. Bölge sınırı projesinde yüzde 77 fizik gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

        Toplantıda, İl Koordinasyon Kurulu Temsilcileri projeler hakkında bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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